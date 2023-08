LIVE Italia-Filippine 0-0 | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di martedì 29 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-8 Trovato nell’angolo Pogoy, tripla. 7’20” a fine primo quarto. 10-5 POLONARA! Si rischia grosso in questo contropiede orchestrato da Melli, ma al terzo tentativo arriva il +5. 8-5 MELLI! Piazza anche lui la tripla aperta frontale! 5-5 Rimbalzo in attacco dellee arriva la tripla di Clarkson. 5-2 SPISSU! E si spera che questa tripla sia l’inizio di qualcosa di diverso dal 20% delle due precedenti. 2-2 Clarkson per Kai Sotto, e sono i primi due filippini. 2-0 Subito Tonut con l’entrata a canestro! SIIl primo possesso èno. Ultime indicazioni dei due coach ai giocatori, si sta per partire nella terra dove ilè una religione! 13:57 QUINTETTI –: Spissu Tonut Fontecchio Polonara Melli; ...