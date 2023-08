LIVE Camila Giorgi-Pegula 2-6 | 2-6 | US Open 2023 in DIRETTA | azzurra eliminata al primo turno

(Di martedì 29 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAb.6-2 6-2. 40-0 Ace (7). 30-0 Ace (6). 15-0 Lungo il dritto dell’, ormai rassegnata. 5-2 Palla nei piedi e break. 30-40 Smorzata vincente dicol rovescio coi piedi due metri fuori dal campo. 30-30 Risposta in rete. 15-30 Risposta vincente di dritto fulminante. 15-15 Lungo il dritto della tennista yankee. 0-15 Dritto d’approccio e miracolo a rete di rovescio. 4-2 Lungo il rovescio di. 40-15 Ace (6). 30-15 Risposta sul nastro. 15-15 Servizio vincente. 0-15 Lungo il dritto di. 3-2 Largo di pochissimo il rovescio lungolinea di. 40-A Errore di dritto in lunghezza sull’ennesima risposta nei piedi. Undicesima palla break del set. 40-40 Sbaglia di ...

Tra le donneGiorgi, numero 52, sfiderà al primo turno Jessica Pegula, numero 3 del mondo. ... Risultati, aggiornamenti, statistiche, approfondimenti e video anche su Sky Sport 24, sull'App ...Giorgi se la vedrà contro Jessica Pegula nel primo turno degli US Open 2023 , quarto ed ... SEGUI ILDI GIORGI - PEGULA PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI Giorgi e Pegula scenderanno ...... il programma degli incontri Questo il programma di massima su SuperTennis di martedì 29 agosto: 17:00 -US Open - Matteo BERRETTINI (ITA) vs Ugo HUMBERT (FRA) a seguire -US Open -...

Il romano torna in campo nello Slam che lo aveva visto in semifinale nel 2019. Notte con Jannik, ma prima Arnaldi, Trevisan e Giorgi. Serata con Sonego e la Bronzetti ...Camila Giorgi debutta all'US Open 2023. La tennista marchigiana viene da mesi di tennis 'a spizzichi e bocconi' a causa di numerosi acciacchi patiti tra ginocchio e polso, con la sua classifica che ne ...