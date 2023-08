LIVE – Berrettini-Humbert | primo turno US Open 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 29 agosto 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildegli US(cemento outdoor). Il romano arriva all’appuntamento con buone sensazioni. Agli ottavi di finale raggiunti a Wimbledon, infatti, ha fatto seguire delle discrete prestazioni nei Masters 1000 di Toronto e Cincinnati. Adesso non ha un compito facile all’esordio contro il francese. Quest’ultimo è un giocatore sempre molto pericoloso in queste condizioni per via delle sue traiettorie mancine., tuttavia, lo ha sconfitto in tutti e due i precedenti (5-0 il bilancio dei set). Motivo per cui sarà proprio il bombardiere azzurro a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio c’è un eventuale ...

...dall'1 sul Centrale) Hanfmann vs (6) Sinner (ore 1 sul Louis Armstrong) (29) Humbert vs... Risultati, aggiornamenti, statistiche, approfondimenti e video anche su Sky Sport 24, sull'App ...SEGUI ILDI- HUMBERT PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Humbert scenderanno in campo oggi (martedì 29 agosto) . I due giocatori sono pianificati come primo ...US Open su SuperTennis e SuperTenniX: il programma degli incontri Questo il programma di massima su SuperTennis di martedì 29 agosto: 17:00 -US Open - Matteo(ITA) vs Ugo HUMBERT (...

LIVE Berrettini-Humbert, US Open 2023 in DIRETTA: azzurro in campo alle 17.00 contro il francese OA Sport

Matteo Berrettini è pronto a scendere in campo per la prima partita dell’US Open, il nostro connazionale se la vedrà con il tennista francese Hugo Humbert. La sfida si terrà oggi, martedì 29 agosto, ...Berrettini-Humbert è la partita valida per il primo turno degli US Open. In palio i 32esimi contro uno tra Schwartzman e Rinderknech. Si gioca martedì 29 agosto con diretta TV e streaming su ...