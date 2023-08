LIVE Berrettini-Humbert | 6-4 | 3-2 US Open 2023 in DIRETTA | azzurro avanti di un break nel secondo set

(Di martedì 29 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2: doppio fallo per il francese, ildi questo game. Seconda 30-40 Grandissimo dritto lungolinea in corsa dell’su cui nulla può. 30-30 Ottimo angolo trovato in risposta da, che costringe l’avversario ad attaccare. 30-15 Doppio fallo di. 30-0 La risposta dell’si infrange sul nastro. 15-0 Si spegne in rete il back di rovescio di. 2-2 Gioco: servizio al centro vincente per l’italiano, il quale annulla una pallae ristabilisce la parità. A-40 Grandissima volee in allungo del romano, che questa volta chiude con il colpo al volo. 40-40 ...

NEW YORK (USA) - Tutto pronto sul cemento di Flushing Meadows per l' esordio agli Us Open 2023 di altri tre azzurri . Alle 17.00 Matteosfiderà il francese Humbert e allo stesso orario scenderà in campo anche Matteo Arnaldi contro l'australiano Jason Kubler . In serata sarà poi il turno di Lorenzo Sonego impegnato contro l'...Matteoapre il programma (alle ore 17 italiane) sul Court 5. Il 27enne romano, n.36 ATP, ... Speciale US Open su SuperTennisSCORE L'ORDINE DI GIOCO DELLA SECONDA GIORNATA TABELLONE ...US Open, New York Campo 5, primo turno(ITA) 6 0 Humbert (FRA) 4 0 Clicca qui per seguire tutte le gare degli US Open ...

Poker di azzurri in campo martedì per il primo turno degli Us Open, ultimo Slam del 2023, dotato di un montepremi record di 65 milioni di ...Matteo vanta uno score di 2 a 0 contro Humbert nei match del circuito maggiore: entrambi gli incontri si sono giocati su cemento agli US Open 2020 e all'ATP Cup 2022. C'è anche un terzo precedente che ...