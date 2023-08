LIVE – Berrettini-Humbert 6-4 3-2 | primo turno US Open 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 29 agosto 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildegli US(cemento outdoor). Il romano arriva all’appuntamento con buone sensazioni. Agli ottavi di finale raggiunti a Wimbledon, infatti, ha fatto seguire delle discrete prestazioni nei Masters 1000 di Toronto e Cincinnati. Adesso non ha un compito facile all’esordio contro il francese. Quest’ultimo è un giocatore sempre molto pericoloso in queste condizioni per via delle sue traiettorie mancine., tuttavia, lo ha sconfitto in tutti e due i precedenti (5-0 il bilancio dei set). Motivo per cui sarà proprio il bombardiere azzurro a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio c’è un eventuale ...

NEW YORK (USA) - Tutto pronto sul cemento di Flushing Meadows per l' esordio agli Us Open 2023 di altri tre azzurri . Alle 17.00 Matteosfiderà il francese Humbert e allo stesso orario scenderà in campo anche Matteo Arnaldi contro l'australiano Jason Kubler . In serata sarà poi il turno di Lorenzo Sonego impegnato contro l'...Matteoapre il programma (alle ore 17 italiane) sul Court 5. Il 27enne romano, n.36 ATP, ... Speciale US Open su SuperTennisSCORE L'ORDINE DI GIOCO DELLA SECONDA GIORNATA TABELLONE ...US Open, New York Campo 5, primo turno(ITA) 6 0 Humbert (FRA) 4 0 Clicca qui per seguire tutte le gare degli US Open ...

Poker di azzurri in campo martedì per il primo turno degli Us Open, ultimo Slam del 2023, dotato di un montepremi record di 65 milioni di ...Matteo vanta uno score di 2 a 0 contro Humbert nei match del circuito maggiore: entrambi gli incontri si sono giocati su cemento agli US Open 2020 e all'ATP Cup 2022. C'è anche un terzo precedente che ...