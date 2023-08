LIVE Berrettini-Humbert | 6-4 | 1-2 US Open 2023 in DIRETTA | grande equilibrio in avvio di secondo set

(Di martedì 29 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Fantastica demi-volee di rovescio del romano, che aveva preso la rete con il tracciante di dritto. 30-30passante dell’azzurro, ma è profondissima la volee di. 30-15 Va fuori giri con il dritto. 30-0 Termina in rete il passante di rovescio di. 15-0 Ace! Pizzica la riga centrale l’azzurro. 2-1 Gioco: con un’ottima prima il francese chiude questo game e rimane avanti. A-40 Ottima seconda di, che lavora bene la palla verso il rovescio dell’azzurro. Seconda… 40-40 Doppio fallo. Seconda 40-30 Ace, il terzo del match del francese. 30-30 Grandissima prima alla T per. 15-30 Sfortunato in questa circostanza il francese con il rovescio che ...

NEW YORK (USA) - Tutto pronto sul cemento di Flushing Meadows per l' esordio agli Us Open 2023 di altri tre azzurri . Alle 17.00 Matteosfiderà il francese Humbert e allo stesso orario scenderà in campo anche Matteo Arnaldi contro l'australiano Jason Kubler . In serata sarà poi il turno di Lorenzo Sonego impegnato contro l'...US Open, New York Campo 5, primo turno(ITA) 6 0 Humbert (FRA) 4 0 Clicca qui per seguire tutte le gare degli US Open ...... Arnaldi sopra 2 - 1 su Kubler senza break 17:10 - BREAKIn apertura il tennista romano strappa la battuta a '15' al suo avversario, 1 - 0 17:05 - In campoper il riscaldamento ...

I favoriti agli US Open 2023 sono il solito Novak Djokovic e il suo oggi grande rivale Carlos Alcaraz. Il serbo andrà in campo con… Leggi ...17:05 – In campo Berrettini per il riscaldamento del suo match contro il francese Humbert. L’italiano ha vinto i due precedenti 17:00 – Stanno per iniziare i primi match dei 64 in programma oggi.