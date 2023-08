LIVE Berrettini-Humbert | 4-2 US Open 2023 in DIRETTA | l’azzurro soffre ma conserva il break di vantaggio

(Di martedì 29 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Prima al corpo vincente del francese. 15-15 Fantastico passante di rovescio di, che trova uno strettino imprendibile. 15-0 Prima ad uscire vincente per. 4-2 Gioco: servizio, dritto e smash perche conferma ilconquistato in apertura. 40-30 Termina largo il dritto dicostretto a giocare con il peso del corpo all’indietro. 40-15 Tenta la risposta d’anticipo, ma la palla scappa via in lunghezza. 30-15 Servizio al centro vincente per il romano. 15-15 Termina di un soffio largo il dritto in uscita dal servizio del. 15-0 Il back didà nuovamente fastidio al dritto di ...

Attenzione per il pubblico italiani sul campo 5 per- Humbert e sul campo 14 per Arnaldi Kubler Cari amici di Ubitennis, eccoci pronti a vivere insieme il Day 2 dello US Open 2023 con la ...US Open, New York Campo 5, primo turno(ITA) 2 Humbert (FRA) 0 Clicca qui per seguire tutte le gare degli US Open ...Debutto a New York per Matteoche trova al 1° turno degli US Open il francese Ugo Humbert, numero 29 del seeding. In campo ora anche Arnaldi contro Kubler. Il torneo è in diretta su SuperTennis (canale 212 Sky), sul ...

Berrettini-Humbert, il 1° turno LIVE Sky Sport

I favoriti agli US Open 2023 sono il solito Novak Djokovic e il suo oggi grande rivale Carlos Alcaraz. Il serbo andrà in campo con… Leggi ...E' una cosa che cercavo da tanto tempo, mi sento bene ed è la cosa più importante". I precedenti tra Berrettini e il francese sono 2-0.