LIVE – Berrettini-Humbert 0-0 | primo turno US Open 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 29 agosto 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildegli US(cemento outdoor). Il romano arriva all’appuntamento con buone sensazioni. Agli ottavi di finale raggiunti a Wimbledon, infatti, ha fatto seguire delle discrete prestazioni nei Masters 1000 di Toronto e Cincinnati. Adesso non ha un compito facile all’esordio contro il francese. Quest’ultimo è un giocatore sempre molto pericoloso in queste condizioni per via delle sue traiettorie mancine., tuttavia, lo ha sconfitto in tutti e due i precedenti (5-0 il bilancio dei set). Motivo per cui sarà proprio il bombardiere azzurro a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio c’è un eventuale ...

Debutto a New York per Matteoche trova al 1° turno degli US Open il francese Ugo Humbert, numero 29 del seeding. In campo ora anche Arnaldi contro Kubler. Il torneo è in diretta su SuperTennis (canale 212 Sky), sul ...US Open, New York Campo 5, primo turno(ITA) Humbert (FRA) ......dall'1 sul Centrale) Hanfmann vs (6) Sinner (ore 1 sul Louis Armstrong) (29) Humbert vs... Risultati, aggiornamenti, statistiche, approfondimenti e video anche su Sky Sport 24, sull'App ...

LIVE Berrettini-Humbert, US Open 2023 in DIRETTA: azzurro in campo alle 17.00 contro il francese OA Sport

Matteo Berrettini affronta Ugo Humbert al primo turno dello US Open 2023. Quarto match tra i due, con il tennista romano che ha vinto gli ultimi due, compreso uno qui a New York nel 2020, senza mai ...Il tennista romano ha sempre battuto il francese in carriera vincendo sia agli US Open 2020 in tre set (6-4 6-4 7-6) sia in ATP Cup nel 2022 (6-4 7-6).