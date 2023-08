LIVE – Arnaldi-Kubler 3-3 | primo turno US Open 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 29 agosto 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildegli US(cemento outdoor). Il giovane sanremese, dopo l’ottima parte di stagione disputata sulla terra rossa, sta confermando tutte le sue potenzialità anche sul veloce. A quest’appuntamento si presenta con il best ranking, che lo vede ad una posizione dall’ingresso tra i primi sessanta giocatori del mondo. All’esordiotrova il top cento australiano, tennista falcidiato in carriera dagli infortuni ma molto forte su ogni tipo di superficie se in condizioni fisiche ottimali. Non a caso le quote dei bookmakers lasciano spazio a tante interpretazioni in merito al favorito per la vittoria finale. Tra di loro si tratta del ...

US Open, le quote di martedì 29 agosto: Berrettini favorito,se la gioca con Kubler Il programma degli italiani oggi US Open, day 2 PREVIEW: le tre partite da non perdere Lo US Open su ...Debutto a New York per Matteo Berrettini che trova al 1° turno degli US Open il francese Ugo Humbert, numero 29 del seeding. In campo ora anchecontro Kubler. Il torneo è in diretta su SuperTennis (canale 212 Sky), sul nostro liveblog cronaca e ......(ore 17 sul Court 5) Moreno de Alboran vs Sonego (4° match dalle 17 sul Court 6) Kubler vs(... Risultati, aggiornamenti, statistiche, approfondimenti e video anche su Sky Sport 24, sull'App ...

Diretta Us Open, esordio per Berrettini e Arnaldi: segui il LIVE Corriere dello Sport

I favoriti agli US Open 2023 sono il solito Novak Djokovic e il suo oggi grande rivale Carlos Alcaraz. Il serbo andrà in campo con… Leggi ...Il tennista romano ha sempre battuto il francese in carriera vincendo sia agli US Open 2020 in tre set (6-4 6-4 7-6) sia in ATP Cup nel 2022 (6-4 7-6).