L’Italia ritrova il tiro da tre | batte le Filippine e la paura nel finale

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 29 agosto 2023)ha finalmente le frecce: dall’arco trova il pass per la seconda fase. 90-83 contro le. Pozzeccoil buon umore ed i suoi uomini. Pronti via ed è subito Tonut con Spissu e Melli. Ilda tre torna a baciare gli azzurri. La bolgia di Manila spinge Clarckson che risponde salendo in cattedra. La stella di casa apre in due la difesa azzurra e pesca con gli scarichi Ramos e compagni. Fontecchio si ribella ma sono i filippini a chiudere il primo quarto in vantaggio. La seconda frazione si apre con l’uomo in più azzurro, quello che ci prende letteralmente sulle spalle ed indica la via: Pippo Ricci, segna, difende, cala rimbalzi. E’ il segnale, apre il varco. Si infilano dietro,come in un tornello alla metro senza biglietto, Fontecchio e Spissu e gli azzurri volano a più dieci. Con un parziale di ...