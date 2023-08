L' Italbasket batte le Filippine e passa alla seconda fase

(Di martedì 29 agosto 2023) L’Italialenella terza e decisiva sfida del girone A ai Mondiali di basket ed accededella competizione. La squadra di Pozzecco si è imposta 90-83 (parziali 20-23, 48-39, 73-60). Dopo la sconfitta nellagara contro la Repubblica Dominicana, che oggi ha superato anche l’Angola chiudendo prima a punteggio pieno, c'era attesa per vedere all’opera la...

Filippine – Italia 83-90 highlights: le azioni principali della sfida della terza giornata del Gruppo A di FIBA World Cup 2023 L’Italia batte le Filippine per ... però la differenza alla lunga e ...Italbasket che deve vincere per poter accedere senza tanti patemi al secondo gruppo di questa competizione. QUINTETTO FILIPPINE: Clarkson, Edu, Ramos, Pogoy, Sotto. QUINTETTO ITALIA: Spissu, Tonut, ...