L’Isola dei Famosi | un’ex naufraga ritrova l’amore | la dedica social

(Di martedì 29 agosto 2023) Lo scorso maggio l’exdedeiVictorija Mihajlovic aveva annunciato tramite i suoi profilila fine della sua storia d’amore con il calciatore Pietro Pellegri, giocatore del Torino. Viktorija aveva partecipato alla quattordicesima edizione del reality insieme a sua sorella Virginia e i rumor circa la rottura con il fidanzato Pietro si rincorrevano ormai dallo scorso dicembre, quando non era passata inosservata l’assenza di messaggi suida parte del calciatore in occasione della scomparsa di Sinisa, a differenza di quanto fatto da Alessandro Vogliacco, fidanzato della sorella Virginia. I due sembravano molto innamorati, tant’è che Viktorija aveva anche raggiunto Pietro a Parigi quando lui giocava nel Monaco, eppure qualcosa non tra loro non ha funzionato e lo scorso ...