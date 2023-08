L' intervento dei Vigili del fuoco per spegnere un incendio nella zona industriale di Trieste

Veniamo da mesi di inflazione elevata ebbene, ipotizzando un rincaroprezzi del carrello della spesa dell'8 per cento, con il nostrolo abbiamo azzerato. Inoltre: a oggi non è stata ...Diversi invocano undell'ordinegiornalisti, altri un commento della compagna di Giambruno e capo di governo, Giorgia Meloni. Meloni che, proprio nelle scorse ore, ha promesso che ...... "sia in termini di risorse da inserire nella legge di bilancio, sia in termini di recuperoritardi nei rinnovi, sia in termini difiscale per sostenere aumenti salariali netti ...

Esplosione sventra palazzina nell'Imperiese: l'intervento dei vigili del fuoco Repubblica TV

Le immagini dell’intervento dei Vigili del fuoco che hanno dovuto spegnere un incendio divampato da un ufficio nella zona industriale di Trieste. /Immagini vigilfuoco.tv (Alexander Jakhnagiev) ...È successo a Orciano di Terre Roveresche, ed è soltanto uno dei 50 casi che in tutto il territorio provinciale – a causa del forte vento di lunedì - hanno reso necessario l’intervento dei vigili del ...