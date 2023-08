(Di martedì 29 agosto 2023) Dal 1981 il Congresso Internazionale sui(ICML) di Lugano, rappresenta un punto di riferimento per la comunità scientifica impegnata nello studio della biologia, diagnosi e cura dei, tumori che interessano il sistema linfatico e, più precisamente, i linfociti, le cellule preposte alle difese nei confronti delle infezioni. Il congresso edizione 2023, che si è svolto nel mese di giugno di quest’anno, ha riunito medici, ricercatori, biologi provenienti da tutto il mondo con l’obiettivo di confrontarsi sui più recenti sviluppi della ricerca e delle applicazioni cliniche nel trattamento di questa patologia oncologica. A Bergamo, in Humanitas Gavazzeni, nel corso del congresso dal titolo “Post-Lugano 2023: novità dal Congresso Internazionale” che si svolgerà nell’intera giornata di venerdì 22 settembre, alcuni dei ...

Linfomi, le nuove terapie in un convegno dedicato Humanitas Gavazzeni

Con oltre 33mila nuovi casi diagnosticati ogni anno, i tumori del sangue si collocano al quinto posto della classifica dei più frequenti in Italia e sono destinati ad aumentare perché colpiscono sopra ...Il direttore scientifico Vincenzo Bronte: una volta armati riconoscono il cancro e lo distruggono. «La ricerca ha bisogno di più studiosi di talento pagati ...