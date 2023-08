Lindstrom | «Non vedo l’ora di vedervi allo stadio Forza Napoli»

(Di martedì 29 agosto 2023) Jesperè ufficialmente un nuovo calciatore del. Dopo il solito tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, che ci tiene a presentare di persona i nuovi acquisti, è arrivata anche la nota del club partenopeo “La SSCcomunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Jesper Grænge Lindstrøm dall’Eintracht Francoforte” Nonostante le ultime indiscrezioni di mercato, il club azzurro fa sapere che l’operazione è stata ultimata a titolo definitivo. Queste le prime parole del nuovo acquisto Jesper Grænge Lindstrøm, attraverso i profili social del, poco dopo l’ufficialità arrivata come di consueto con il tweet di benvenuto di Aurelio De Laurentiis @jobbe2902 “Sono felicissimo di essere ale non...

Sky - Lozano in bilico, il Napoli si è tutelato con Lindstrom: non ci saranno altri acquisti Tutto Napoli

Il Napoli verserà al club tedesco 25 milioni di euro. Due anni fa Lindstrom venne pagato sette milioni, a Francoforte sottolineano la perdita tecnica, però mostrano il volto soddisfatto per il saldo ...Trovargli una collocazione fin da subito non sarà però cosa semplice e proprio per questo motivo il rischio è che ci potrebbe volere del tempo prima di riuscire ad ingranare in una nuova realtà. Per ...