Lindstrøm il calciatore che ride | campione di e-sports

(Di martedì 29 agosto 2023) Jesperè undel Napoli. Il suo cognome, di origini svedesi, vuol dire letteralmente “flusso di tiglio”, l’albero considerato sacro perché combatte l’invecchiamento. La pianta che prende il nome da Ptilon che vuole dire ala, il ruolo che Jesper può ricoprire senza alcun problema. Leggero, come il legno del tiglio, con il quale si costruiscono chitarre, il danese è la musica nuova nel coerente concerto del Napoli calcio. Giovane, forte, tecnico, internazionale, capace. A vederlo giocare, pare che insegua il pallone per dargli gioia più che addomesticarlo. Destro, sinistro, dribbling e assist, miglior esordiente alla sua prima esperienza in Bundesliga. Luisempre. Sore calcia da lontano, svaria, si accentra vede la porta. Sembra il gemello di Kvaratskhelia anche se ...

