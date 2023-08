Lindstrøm è un’eredità di Giuntoli | fu vicino al Napoli quando Raspadori era in bilico Cormezz

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 29 agosto 2023)arricchisce ulteriormente l’attacco deldi Garcia. Il club lo seguiva da tempo, era sui taccuini dicome scrive il Corriere del Mezzogiorno. È un patrimonio tecnico ereditato dalla gestione, coltivato in questi anni dal monitoraggio dello scouting azzurro che ha trovato continuità anche dopo l’avventura dell’attuale direttore sportivo della Juventus. Un anno fa, nei giorni in cui l’affaresembrava non sbloccarsi, fu un’idea concreta ma il desiderio della dirigenza delè tornatoin Champions al Deutsche Bank Park, nella gara d’andata con l’Eintracht fu uno dei pochi a creare grattacapi agli azzurri. La sensazione è che ilstia lavorando poco per un rinforzo a centrocampo perché potrebbe ...