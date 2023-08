Lindstrøm è più un trequartista che un esterno classico | ha qualità e velocità Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 29 agosto 2023)il nuovo acquisto che il Napoli ha pagato 25 milioni, l’Eintrahct lo acquistò a 7. Laracconta come e dove gioca.dovrebbe prendere il posto di Lozano, ma non è un, anzi, è unche può svariare portando, freschezza e più varietà del messicano, visto che ha giocato in tutti i ruoli dell’attacco ed è nato da fantasista. Può essere prezioso anche se Garcia variasse sul 4-2-3-1. In Germania il meglio lo ha dato da, quando l’Eintracht si disponeva con il 3-4-2-1. Potenzialità Lindstrom deve migliorare in fase realizzativa, gli manca l’istinto del killer sotto porta. Il fisico rispecchia letecniche, filiforme e non un gigante, ...