Lindstrom a Villa Stuart per le visite mediche con il Napoli | Tutti i Video

(Di martedì 29 agosto 2023) Jesper, il talentuoso esterno danese, è atterrato aper lecon il. La firma ufficiale è attesa a breve. CALCIOMERCATO. Il calciomercato estivo è in pieno svolgimento e ilè pronto ad accogliere un nuovo talento nella sua rosa. Jesper, proveniente dall’Eintracht Francoforte, è atterrato in Italia e si appresta a sottoporsi allepresso la clinicaa Roma. Questo articolo fornirà dettagli su questo sviluppo emozionante. Arrivo diin Italia Jesperè arrivato all’aeroporto di Fiumicino, segnando così il suo passaggio ufficiale ...

Visite mediche per Jesper. Il danese, sbarcato nella serata di lunedì sera a Roma, è arrivato aStuart per sostenere le rituali visite prima di firmare il quinquennale che lo legherà al Napoli. Il calciatore ...E' il giorno di Jesper, sempre più vicino a diventare un calciatore del Napoli. Il calciatore Danese è in questo momento aStuart dove sta svolgendo la visite mediche per il club partenopeo che potrebbe ...Calciomercato Napoli - Jesperè arrivato nella clinica romanaStuart per le consuete visite mediche prima della firma col Napoli . Il calciatore danese arriva dall' Eintracht Francoforte in prestito con obbligo di ...

Napoli, Lindstrom è a Villa Stuart: prima le visite mediche e poi la firma Corriere dello Sport

Corriere dello Sport – VIDEO – Lindstrom è a Villa Stuart, visite mediche in corso: poi la firma. L’edizione odierna del quotidiano, sta seguendo da vicino l’arrivo di Jesper Lindstrom in Italia. Il ...Calciomercato Napoli - Jesper Lindstrom è arrivato nella clinica romana Villa Stuart per le consuete visite mediche prima della firma col Napoli. Il calciatore danese arriva dall'Eintracht Francoforte ...