Liga | giornata 3 | vittoria pazza del Barça | l’Atlético travolge il Rayo

(Di martedì 29 agosto 2023) Il Real Madrid si conferma a punteggio pieno nella3 della, vince anche il Barcellona battendo il Villarreal in una partita incredibile edemolisce ilVallecano con una goleada in trasferta. IL Valencia cade in extremis contro l’Osasuna, primaper Granada e Getafe mentre il Siviglia è ultimo in classifica con zero punti.3: Celta-Real Madrid 0-1, Villarreal-3-4, Las Palmas-Real Sociedad 0-0, Cadice-Almeria 1-1 È ancora Jude Bellingham il giocatore decisivo in questo avvio di stagione per il Real Madrid. I blancos battono 0-1 il Celta Vigo in trasferta e si confermano a punteggio pieno: ancora un gol per l’ex Borussia Dortmund che all’81’ insacca la sfera in porta con un colpo di testa in ...

Gli highlights e i gol di Rayo Vallecano - Atletico Madrid , sfida valevole per la terza giornata di Liga 2023/2024. Gli uomini di Simeone ottengono la seconda vittoria in tre incontri di campionato, dominando con un sonoro 7 - 0 in trasferta gli avversari odierni. Doppietta per Morata, L'Atletico Madrid a valanga nel posticipo della terza giornata della Liga: in casa del Rayo Vallecano termina 7 - 0 per la formazione di Simeone. Ad aprire le marcature è Griezmann su assist di De Paul al 2', poi hanno segnato Depay al 16', Molina al 36',

