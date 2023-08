Libero Grassi | 32anni dopo l’omicidio FdI | “Fu un eroe della lotta alla mafia | esempio per tutti”

(Di martedì 29 agosto 2023) La morte difa, è ancora un trauma profondo nella comunità nazionale e soprattutto in una Sicilia che all’epoca era stretta nella morsa. Oggi, nell’anniversario del suo omicidio, l’imprenditore coraggioso che pagò con la vita il rifiuto di pagare il pizzo, viene ricordato da esponenti di spiccopolitica e delle istituzioni comeindelebile di onestà e ribellione alle logiche mafiose. Musumeci. ”siaper” Il ministro per la Protezione civile, e fino allo scorso anno governatoreSicilia, Nello Musumeci, ricorda l’imprenditore anti racket, definendolo, ” il simbolo...

'È nostro preciso dovere di cittadini onorare, ogni giorno, il sacrificio diucciso perché si rifiutò di piegarsi al ricatto del pizzo. Da lui impariamo, soprattutto lo facciano le nuove generazioni, il valore straordinario di essere uomini liberi dalla mafia'. ...... colpendo al cuore quella società civile che fino ad allora non era ancora riuscita a fare concretamente i conti con le estorsioni: il ricordo diè ancora vivo nel cuore e nella mente ...Il ministro: 'E' ancora fonte di ispirazione per nuove generazioni'

Palermo ricorda Libero Grassi, Lagalla "Testimone di coerenza" Gazzetta di Parma

Sono passati 32 anni dall’omicidio di Libero Grassi e si parla, sempre e comunque, di pizzo in una città malata di mafia. Sono cambiate tante cose, per fortuna. La mafia ha subito colpi su colpi, ma ...PALERMO (ITALPRESS) - Ricordato a Palermo l'imprenditore Libero Grassi, ucciso dalla mafia il 10 gennaio del 1991 per essersi ribellato al racket del pizzo. "Libero Grassi è testimone di coerenza e ...