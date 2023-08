Lezioni da 007 Ecco la nuova edizione del corso all’UniFi

Leggi su formiche

(Di martedì 29 agosto 2023) Sta per partire ladeldi perfezionamento post-laurea dell’Università di Firenze in “Intelligence e sicurezza nazionale”, giunto alla decima. Le iscrizione sono aperte. GLI OBIETTIVI Ildi 100 ore si svolge in collaborazione con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e si propone i seguenti obiettivi: contribuire alla formazione di una generazione di esperti di intelligence in campo pubblico e privato; offrire una opportunità di aggiornamento professionale per gli operatori del settore in linea con i più avanzati standard internazionali; favorire l’integrazione tra strumenti metodologici e analitici delle scienze sociali e gli approcci più strettamente tecnologici. I TEMI Ilfornisce i fondamenti dell’intelligence e della sicurezza ...