Lewis Hamilton | annuncio assurdo in diretta tv | tifosi stravolti dalla notizia

(Di martedì 29 agosto 2023), pilota inglese della Mercedes, ha parlato a seguito del GP d’Olanda che lo ha visto arrivare al traguardo in sesta posizione. Tutti i dettagli. È stato un fine settimana in chiaroscuro quello di. A seguito di un buon venerdì, la giornata di sabato ha portato solo un tredicesimo posto in griglia Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Con grande esperienza, il finlandese si è messo alle spalle Logan Sargeant e addirittura. All'esterno di curva - 9 Bottas ha superato anche Nico Hülkenberg, dando la caccia a ...Una supremazia che però non 'stanca' Max che preferisce questa condizione alla tensione e alla battaglia maturata nel 2021 contro la Mercedes e soprattutto contro. 'Dopo l'anno scorso ...Tuttavia, alle parole del monegasco si sono aggiunte anche quelle di, portacolori della Mercedes nonché sette volte iridato.sostiene il ferrarista Il britannico, alla ...

Da Charles Leclerc e Carlos Sainz in San Babila a Lewis Hamilton in Piazza Oberdan. Gli appuntamenti per incontrare e vedere gli assi del volante immergono il capoluogo lombardo nell’atmosfera del Gra ...Lewis Hamilton, pilota inglese della Mercedes, ha parlato a seguito del GP d'Olanda che lo ha visto arrivare al traguardo in sesta posizione.