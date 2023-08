L’emergenza è passata

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 29 agosto 2023) Pochi giorni fa c’è stato Emergence, il primo PPV targato Impact successivo a Slammiversary. Non è stato un evento super ma comunque si è fatto guardare, anche se come al solito nei PPV minori l’elemento imprevedibilità è abbastanza ridotto. A partire proprio dal main event, in cui Trinity ha sconfitto Deonna Purrazzo. Le due si sono anche date la mano, con l’ex Naomi che ha fatto addirittura salti di gioia. C’è da dire che non piace ai più appassionati di Impact e il ritorno imminente di Jordynne Grace nelle prossime settimane potrebbe cambiare le carte in tavola. Il match dove c’è stata un po’ più di imprevedibilità è stato il caciara match, ovvero il 4 vs 4. Si è fatto vedere anche PCO che ha attaccato Bully Ray. L’ex Frankestein non era del match, ma ormai la sua presenza era abbastanza scontata. I due si sono menati un po’ finché non è arrivata la vera sorpresa: Steve ...