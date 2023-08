“Lei è morta | il bimbo ferito” Addio alla vip | fatale un terribile incidente stradale a 31 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 agosto 2023) È rimasta uccisa martedì quando un camion si è schiantato contro la sua auto in cui viaggiava insieme al figlioletto di 21 mesi, fortunatamente sopravvissuto e curato in ospedale per ferite nonli. La giovane, stando a quanto ristampa locale, si trovava a bordo della propria automobile insieme al figlio Charles, di appena un anno. Un camion si è scontrato contro la sua e altre vetture che erano ferme in una zona di costruzione a Melancthon, in Ontario. Purtroppo la donna èsul colpo, mentre il figlio Charles, come detto, è stato subito trasportato in ospedale, è rimastoin modo non grave. Leggi anche: Spaventosa frana a pochi metri dall’autostrada: terrore tra gli automobilisti, stop a treni e circolazione Pattinaggio artistico in lutto: Alexandra Paul è ...