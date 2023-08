Legge di Bilancio 2024 | lavoro | pensioni | natalità I punti centrali

(Di martedì 29 agosto 2023)di: Governo Meloni alla ricerca di risorse per finanziare la Manovra per il prossimo anno. Molto in questo senso dipenderà dalle trattative con Bruxelles sul Patto di Stabilità. Quali misure potrebbe contenere? Inodali ai nastri di partenza sembra saranno. Uno sguardo a quello che si sa al momento.di: i primi passi tra settembre e ottobredi: ha annunciato una manovra di “consolidamento” della direzione imboccata dal suo Governo nell’ultimo anno il Presidente del Consiglio Meloni. Una Finanziaria senza fronzoli, per così dire, che sfrutterà al massimo le (poche) ...

... "il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro pubblici e privati", "sia in termini di risorse da inserire nelladi, sia in termini di recupero dei ritardi nei rinnovi, sia ...Ciò sia in termini di risorse da inserire nelladi, sia in termini di recupero dei ritardi nei rinnovi, sia in termini di intervento fiscale per sostenere aumenti salariali netti ...Ciò sia in termini di risorse da inserire nelladi, sia in termini di recupero dei ritardi nei rinnovi, sia in termini di intervento fiscale per sostenere aumenti salariali netti ...

Malan (FdI): "Nella legge di bilancio rispetteremo gli impegni presi in campagna elettorale" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Legge di Bilancio 2024: Governo Meloni alla ricerca di risorse per finanziare la Manovra per il prossimo anno. Molto in questo senso dipenderà dalle trattative con Bruxelles sul Patto di Stabilità.Una piccola questione intricata, spiega il Gambero, che è stata “risolta” dalla Legge di Bilancio del 2023 (la n. 197 del 29 dicembre 2022, all’art.1 commi da 58 a 62, per la precisione), che ha messo ...