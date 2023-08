Aggressione in provincia di. Undi 23 anni originario del Burkina Faso è stato aggredito a coltellate in stazione a Calolziocorte da un gruppo di connazionali ed è morto sotto gli occhi della madre. L'aggressione ...È successo oggi, intorno alle 14:00, nei pressi della stazione di Calolziocorte, in provincia di. Undi 23 anni, originario del Burkina Faso, è stato accerchiato da ...Trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale Manzoni di, ilè purtroppo morto poco dopo il ricovero. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno subito iniziato a ...

Lecco, ragazzo ucciso a coltellate in stazione a Calolziocorte Sky Tg24

Un ragazzo di 23 anni originario del Burkina Faso è stato accoltellato oggi pomeriggio alla stazione ferroviaria di Calolziocorte (Lecco) ed è morto poco dopo all'ospedale Manzoni di Lecco per le ...Un ragazzo di 23 anni originario del Burkina Faso è stato accoltellato oggi pomeriggio alla stazione ferroviaria di Calolziocorte (Lecco) ed è morto poco dopo all'ospedale ...