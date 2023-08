Le ultime tendenze dei televisori

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) Nel corso degli anni, l’utilizzo delle televisioni si è evoluto grazie alla tecnologia digitale e alla connettività che hanno permesso ai telespettatori di godere di un’esperienza audiovisiva completa e innovativa, che va oltre la tradizionale funzione della visione dei programmi televisivi. Grazie all’introduzione delle smart TV si è passato allo streaming di contenuti digitali usufruibili grazie alla connessione internet ad alta velocità e alle piattaforme di streaming a pagamento che offrono servizi in grado di attrarre il vasto pubblico televisivo, ma non solo. Le televisioni moderne permettono anche di collegare le più famose console di gioco e vivere un’esperienza interattiva più piacevole, alcune smart tv permettono di giocare direttamente dall’app scaricata in tv, senza dover perdere tempo a collegare cavi. Il biennio 2023-2024 non vede grandi rivoluzioni, ma non mancano ...