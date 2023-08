Le Marche si ribellano a Mancini | ecco il “gufaggio” dopo il tradimento

Leggi su iltempo

(Di martedì 29 agosto 2023) «Guferò contro Robertoe la sua Nazionale». Ci va giù duro Matteo Ricci, sindaco di Pesaro che, nella trasmissione The Breakfast club di Radio Capital, critica le scelte dell'ex commissario tecnico azzurro, appena sbarcato in Arabia Sauditaaver rassegnato le dimissioni dalla guida della Nazionale nella seconda settimana di agosto. «ha fatto una bruttissima figura» ha detto Ricci, esponente del Partito Democratico, «voleva passare per vittima quando invece la sua scelta è stata solo di natura economica. Nessuno crede che si possa fare un accordo del genere in dieci giorni. L'immagine diin Italia si è fortemente indebolita, per questo ho proposto di cambiare il testimonial dellecon Gianmarco Tamberi che mi sembra molto più attaccato ai valori azzurri». Dal ...