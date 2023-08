(Di martedì 29 agosto 2023) Si sono formate dopo la chiusura deldel Frejus ai mezzi pesanti, in seguito a una frana avvenuta lunedì in Francia

La strada è stata bloccata per consentire i soccorsi e questo ha avutoripercussione sul traffico cone rallentamenti .... gli è venuta malissimo in un paese in cui lealle mense della Caritas aumentano ogni giorno e ... Creando ufficialmente il caso: ma Lollo c'è o ci fa a spararle cosìVa detto che il ...Grave incidente per fortuna, pare al momento, senzaconseguenze per i coinvolti, sull'autostrada Palermo - Catania, all'altezza dello svincolo di Bagheria. Per motivi ancora da accertare a scontrarsi, mentre viaggiavano in direzione del ...

Le grosse code al traforo del Monte Bianco Il Post

Si sono formate dopo la chiusura del traforo del Frejus ai mezzi pesanti, in seguito a una frana avvenuta lunedì in Francia ...Le allerte restano arancioni o lo diventano, il rischio è di grandine e forti temporali, soprattutto al Nord. Il maltempo, di cui già si stanno contando i danni, è in arrivo su tutta l'Italia, portato ...