Le fattucchiere di Vannacci | la realtà femminista e l’infallibile senno di poi

(Di martedì 29 agosto 2023) Il vero grande problema di questo porco lavoro, il vero grande problema di questo porco lavoro che faccio io, il vero grande problema di questo porco lavoro che facciamo ormai tutti, il vero grande problema di questo lavoro che facciamo ormai tutti alcuni persino senza retribuzione ma solo per diletto (il che quando zappavamo tutti i campi accadeva meno), il vero grande problema del porco lavoro di dire la propria sulle cose che accadono è che le cose che accadono le capisci solo coldi poi. Ildi poi è l’unico criterio con cui puoi valutare le foto segnaletiche: Jane Fonda va in tv a parlare della sua, scattata nel 1970, e tutti – Graham Norton, miglior conduttore di talk-show al mondo, e lei, e gli altri ospiti – ne parlano in termini epici ed eroici, e nessuno dubita che fosse un complotto di Nixon-il-mostro contro di lei che era una dei ...

. Lui ha scritto che "gli omosessuali non sono normali", e molte altre cose pericolose e/o bislacche: le femministe sono, gli italiani sono sempre stati bianchi, le donne devono ......e onore in chi - oltre a rivendicare il diritto all'odio - chiama le donne '' e se la prende con omosessuali e neri. Ma la faccenda non è nemmeno seria per le fesserie che dice....Secondo il saggio di, del resto, le "" siamo noi: persone secondo cui il ruolo delle donne non è quello di stare a casa per dare figli alla patria e prendersene cura senza ...

“Le femministe Moderne fattucchiere. Le donne non sono come gli uomini”. Così Vannacci attacca l’universo fe… la Repubblica

Prima chi se lo filava Vannacci Già perché prima chi se lo filava ... multimediale Wikipedia come “lessico dell’omofobia”. Le donne diventano fattucchiere che si oppongono alla madre e “solo il ...“Il mondo al contrario” del generale è al centro della polemica politica per le sue posizioni contro gay, immigrati e nazionalismo ...