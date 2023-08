Le azzurre della pallavolo battono la Francia e sono in semifinale

(Di martedì 29 agosto 2023) AGI - Con un'altra vittoria per 3-0, la settima in altrettante uscite ai Campionati Europei, l'Italia femminileha piegato la. Grazie a questo successo, maturato a Firenze, in un Palazzo Wanny con tribune gremite, lehanno ottenuto il pass per le semifinali del torneo continentale. Questi i parziali del match odierno: 25-14 29-27 25-13. Ancora una volta, nel team allenato da Davide Mazzanti, Paola Egonu si è accomodata inizialmente in panchina. L'apportocampionessa azzurra è stato comunque importante nel momento delicato del match, a metà del secondo set. Titolare, come opposto, la russa naturalizzata italiana Ekaterina Antropova, a tratti devastante e determinante nella fase finaleseconda frazione (quando ha ripreso il posto il campo, con ...

La Francia non si arrende, anzi impone il primo set point allenegli Europei. Sylla (6 ... Il set perso ha avuto come logica conseguenza lo scioglimentocompattezza francese, con le ...Si alza il ritmoFrancia e l'Italia, sbanda in ricezione, commette qualche errore di troppo e ... Comunqueancora fra le prime 4, ma a queste ragazze adesso non basta più. Leggi anche ...Una vittoria che ha spalancato allele porte di Bruxelles, con una partita che ha divertito ...nazionale Mazzanti soddisfatto: "Sprecato qualche alzata all'inizio ma poi tutto ha preso il ...

Sotto gli occhi del presidente del Coni Giovanni Malagò e del numero uno della Fiorentina Rocco Commisso, in tribuna autorità al Palazzo Wanny di Firenze, l’Italia si presenta ancora con Antropova ...Con un'altra vittoria per 3-0, la settima in altrettante uscite ai Campionati Europei, l'Italia femminile della pallavolo ha piegato la Francia. Grazie a questo successo, maturato a Firenze, in un ...