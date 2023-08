Le attrazioni italiane deludono i turisti perché sono attrazioni sbagliate

(Di martedì 29 agosto 2023) La piattaforma statunitense di e-learning Preply ha pubblicato un’analisi interessante, che ha a che fare non solo col turismo straniero nel nostro paese ma anche, in buona misura, con l’enogastronomia. Due temi via via più intrecciati, come abbiamo detto, con tutti i pro e contro del caso. Non...

Leturistiche più apprezzate Per contro, un'attrazione turistica che ha riscosso molto successo tra i visitatori, ricevendo il 97,5% di recensioni positive, è la Galleria Borbonica di ...... tra i più grandi d'Italia e per la sua grandiosità installa in località Padiglione, via di Jesi dall'1 al 10 settembre, lo show da sold out, di successo nelle principali città...* Nel mese di luglio le città d'artecontinuano ad essere molto apprezzate dai turisti internazionali. In particolare, il gradimento si concentra sulle(91,6 punti) seguite da ...

Luglio e agosto, si sa, non sempre sono i mesi ideali per organizzare le proprie vacanze. Spiagge affollate, strade intasate e prezzi esorbitanti frenano la voglia di partire e rilassarsi, sia in Ital ...