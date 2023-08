Lazio | si dimette Marcello De Angelis Rocca “grazie per lavoro e senso responsabilità”

(Di martedì 29 agosto 2023) In data odierna il responsabile della Comunicazione Istituzionale della RegioneDe, ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico. Deha comunicato la propria irrevocabile decisione al presidente della RegioneFrancescocon una lettera, dopo averla anticipata nel corso di un colloquio privato. Il presidenteha accettato le dimissioni diDecon effetto immediato. «Prendo atto delle dimissioni diDedal ruolo di Capo della Comunicazione Istituzionale della Regione. Lo ringrazio per il preziososvolto finora e per ildi...

