Lazio | c' è attesa per Guendouzi | il motivo del ritardo

ROMA - Tifosi dellainper l'arrivo di Matteo Guendouzi . L'affare con il Marsiglia è chiuso, lo sbarco del francese è previsto nel giro di 48 ore. Stasera, al massimo domani. Poi visite mediche e la firma ...Una lungache viene ripagata dal terzo grande colpo della società americana che ora pretende ... Solo latiene testa con 258 grazie in particolar modo a Ciro Immobile. Le premesse per fare ...ROMA " L'frenetica di vederlo finalmente atterrare in città sta per essere soddisfatta. Alle 17 la ... l'italiano imparato alla tv e un fratello nellaQuando nel 2019 arrivò all'Inter, ...

Lazio, attesa per Bonucci: ecco la mossa di Lotito Corriere dello Sport

Ultimi giorni di calciomercato e ultime operazioni in casa Lazio. Con l'arrivo, ormai prossimo, di Guendouzi la sessione in entrata del club biancoceleste può considerarsi conclusa.La fine di agosto è sempre più vicina e c’è grande fermento per chiudere le diverse trattative. Mentre siamo nel week-end con la Serie A pronta ad affrontare la seconda giornata, le operazioni prosegu ...