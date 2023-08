Lazio | Bonelli | ' bene dimissioni De Angelis | male Rocca e gravissimo silenzio Meloni'

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "che Desi sia dimesso da capo comunicazione della Regioneche Francescocontinui a giustificarlo e non abbia deciso lui di revocare incarico.ildi Giorgia". Così su X il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo

... Yescapa e Goboony hanno unito le forze e, con il supporto dello Studio LegaleErede , ... nella stessa sentenza il TARha riconosciuto la legittimità del camper sharing : i proprietari ...'Bene che De Angelis si sia dimesso da capo comunicazione Regione, male che Francesco Rocca continui a giustificarlo e non abbia deciso lui di revocare incarico.Verdi e Sinistra Angelo. ...Conferma le anticipazioni di Repubblica, circa l'avvio da parte della Corte dei conti deldi ... Così Angelo, co - portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra, in ...

LAZIO, BONELLI: BENE DIMISSIONI DE ANGELIS, MALE CHE ... 9 colonne

(Adnkronos) – “Bene che De Angelis si sia dimesso da capo comunicazione della Regione Lazio, male che Francesco Rocca continui ... Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.Marcello De Angelis si è dimesso dall’incarico di portavoce della Regione Lazio. Il presidente Rocca: “Lo ringrazio per il prezioso lavoro svolto finora e per il senso di responsabilità dimostrato”.