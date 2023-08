Lavoro | Schlein | ' io da sempre contraria al Jobs Act'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Io già nel 2015, nel Partito democratico, eroalloAct, e per me si deve fare altro per diminuire la precarietà, i contratti a termine. Quindi noi seguiremo le iniziative della Cgil, perché condividiamo i problemi sulla precarizzazione delin Italia". Lo dice Elly, segretaria del Partito democratico, a Il Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta intervistata da Agnese Pini.