Lavori al traforo del Monte Bianco | allarme su effetti economici

Leggi su quifinanza

(Di martedì 29 agosto 2023) Ildelsarà chiuso al traffico per circa quattro mesi, da lunedì 4 settembre al 18 dicembre, perdi rifacimento del tunnel. Una chiusura che da progetto si ripeterà nello stesso periodo ogni anno fino al 2040 e che preoccupa per le ripercussioni economiche che potrebbe provocare non solo in Valle d’Aosta, ma in tutto il sistema produttivo del Nord Ovest. Isull’infrastruttura inaugurata nel 1965 riguarderanno inizialmente il rifacimento di due parti della volta di 300 metri ciascuna, con l’installazione di un nuovo sistema di drenaggio delle acque e di elementi prefabbricati resistenti al fuoco, oltre alla sostituzione dell’illuminazione e dei ventilatori appesi in galleria. Gli interventi, dal costo totale di 50 milioni di euro, ...