Lavori al parco della Malpensata | emergono amianto e scorie di fonderie

(Di martedì 29 agosto 2023) Bergamo. Nell’ambito deidell’ex parcheggio pubblico in via Carnovali nel quartiere, la rimozione del primi 50 centimetri dello strato esistente (strutture di contenimento, strato di asfalto, sottofondo, terreno), ha fatto rinvenire materiali come eternit,di fonderia e altro ancora che hanno reso necessarie ulteriori indagini e bonifiche puntuali inizialmente non prevedibili. A seguito delle indagini su ogni singola pianta, previste nel progetto autorizzato da Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) è emersa inoltre la necessità di provvedere all’abbattimento (in corso da oggi) di 15 celtis australis su un totale di 24 esemplari arborei presenti nell’area. Le indagini, oltre a mettere in luce diverse problematiche di cui già soffrivano le piante (microfilia, ridotto sviluppo rispetto all’età ...