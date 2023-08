Lautaro Martinez vero nove in Cagliari-Inter | quanto peso in area

(Di martedì 29 agosto 2023)nel segno del Toro.nella sfida coi sardi ha vestito i panni del, dandoinavversaria.– Per tutta l’estate l’attacco dell’è stato al centro di mille discussioni. Con la costante ricerca di undiper dare spessore al reparto. Nella sfida colperò si è visto chi è ilnerazzurro:. Coi rossoblù infatti è stato lui a riempire l’avversaria. PRESENZA IN– Iniziamo dalla heatmap dell’argentino, presa da Whoscored: Per ...

Il Cagliari regge, e ci prova, per circa venti minuti, poi crolla dinanzi all'uno - due ospite firmato Dumfries e. Da là in poi i nerazzurri cambiano il loro gioco e si limiteranno ...Insieme aha formato la Lu - La e ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa. Senza dimenticare che nelle ultime 10 stagioni ha raggiunto la doppia cifra ben 9 volte, ...I gol di Cagliari - Inter 0 - 2: Dumfries al 21',al 30'. Il nuovo acquisto Thuram fornisce l'assist al primo ed è decisivo con una sponda di prima per Dimarco in occasione della seconda ...

Ranieri non fa il miracolo: Il Cagliari cade con l'Inter e c'è ancora lo zampino di Martinez. Guarda la nuova CLASSIFICA ... fiorentinanews.com

Il Cagliari regge, e ci prova, per circa venti minuti, poi crolla dinanzi all’uno-due ospite firmato Dumfries e Lautaro Martinez. Da là in poi i nerazzurri cambiano il loro gioco e si limiteranno ad ...I nerazzurri superano il Cagliari. Oggi è il Lukaku Day. Lindstrom effettua le visite mediche. Bene Djokovic al primo turno.