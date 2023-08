Lautaro Martinez non si ferma più! E all’Inter nasce la Thu-La ? TS

(Di martedì 29 agosto 2023)on-fire. Il bomber argentino dell’Inter non sipiù: 105 gol totali con la maglia nerazzurra. E il feeling con Thuram cresce ON FIRE ?sempre più al centro dell’universo interista. Il Toro, con la rete messa a segno ieri a Cagliari, è salito a quota tre gol in campionato raggiungendo in vetta alla classifica marcatori sia Giroud che Osimhen. Ma il Toro ha fatto anche meglio. Infatti, il capitano dell’Inter si trova lì senza nessun rigore calciato (due invece per il francese, uno per il nigeriano)., bestia nera indiscussa del Cagliari – nove gol in nove partite – ha toccato quota 105 gol con la maglia dei nerazzurri. Adesso si trova a meno uno da Ermanno Aebi e dalla top-ten. Christian Vieri a quota 123 e Mauro ...

Due gol, come contro il Monza. L'Inter risponde a Milan e Napoli vincendo 2 - 0 in casa del Cagliari, decisive le reti di Dumfries emesse a segno nel primo tempo. Buona prova da parte dei nerazzurri che non falliscono l'occasione e agganciano due dirette concorrenti per lo scudetto. Quella della Unipol Domus non è ...Due a zero dell'Inter sul Cagliari alla Domus con reti di Dumfries enel primo tempo. La squadra di Inzaghi a punteggio pieno che va a raggiungere Milan , Napoli e Verona in vetta alla classifica. Solida, tranquilla e consapevole di quello che vale, l'...CAGLIARI " Due gol, come contro il Monza. L'Inter risponde a Milan e Napoli vincendo 2 - 0 in casa del Cagliari, decisive le reti di Dumfries emesse a segno nel primo tempo. Buona prova da parte dei nerazzurri che non falliscono l'occasione e agganciano due dirette concorrenti per lo scudetto. Quella della Unipol Domus non è ...

