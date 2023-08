Lautaro Martinez media perfetta col Cagliari | ora 18 giorni per il controsorpasso

(Di martedì 29 agosto 2023)chiude-Inter con il terzo gol in due gare di campionato. Per l’argentino nono gol in carriera ai sardi, che diventano la sua vittima preferita. Tuttavia tra meno di un mese può alterare gli equilibri. IL TORO VEDE ROSSO(BLU) –era tra i protagonisti attesi di-Inter di ieri (qui gli highlights). Sia per confermarsi dopo la doppietta all’esordio stagionale contro il Monza, sia per il suo ottimo feeling coi sardi. Aspettative più che rispettate e soddisfatte, dato che con quello di ieri il capitano dell’Inter sale a 9 gol in carriera contro il. In altrettante partite. Unaper il Toro, che continua l’ottimo rapporto con la prima squadra colpita nella sua carriera ...

Il Cagliari regge, e ci prova, per circa venti minuti, poi crolla dinanzi all'uno - due ospite firmato Dumfries e. Da là in poi i nerazzurri cambiano il loro gioco e si limiteranno ...Insieme aha formato la Lu - La e ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa. Senza dimenticare che nelle ultime 10 stagioni ha raggiunto la doppia cifra ben 9 volte, ...I gol di Cagliari - Inter 0 - 2: Dumfries al 21',al 30'. Il nuovo acquisto Thuram fornisce l'assist al primo ed è decisivo con una sponda di prima per Dimarco in occasione della seconda ...

Ranieri non fa il miracolo: Il Cagliari cade con l'Inter e c'è ancora lo zampino di Martinez. Guarda la nuova CLASSIFICA ... fiorentinanews.com

Il Cagliari regge, e ci prova, per circa venti minuti, poi crolla dinanzi all’uno-due ospite firmato Dumfries e Lautaro Martinez. Da là in poi i nerazzurri cambiano il loro gioco e si limiteranno ad ...Cagliari-Inter ha visto la seconda vittoria in due partite per la squadra di Inzaghi, sempre con lo stesso risultato (2-0 al Monza, 0-2 ieri). E fra le statistiche c’è un premio per Lautaro Martinez.