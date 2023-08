Latina Centro Commerciale Morbella | il Gip ordina imputazione per il presidente per truffa ed estorsione

Questo haed è la sua 'ragione' per domani . ' Abbiamo bisogno di speranza come la terra di pioggia ' ha detto Papa Francesco. Questa frase, questo concetto avrei usato per 'candidarmi', non ...... che nella Chiesaha origini antiche (in Francia nel sec. V e a Roma nel sec. VI), è legata ... È il luogo dove si impara ad amare, ilnaturale della vita umana. È fatta di volti, di ......della Banca del Brasile e un finanziamento della BNDES per il commercio bilaterale e undi ... In America, così come nel resto del mondo, avanza la de - dollarizzazione. Il dominio del ...

Avere la testa di Gaeta a Latina, ecco come fare centro con la Cultura AlessioPorcu.it

Iavarone: "Sulla destinazione del centro storico ascoltiamo tutti i cittadini, per arrivare ad una proposta condivisa e definitiva".Nessuna archiviazione delle accuse per il presidente del centro commerciale Morbella Salvatore Centola. Al contrario il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario ...