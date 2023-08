Las Palmas | Las Palmas è la squadra che riceve più falli nella Liga EA Sports

Leggi su justcalcio

(Di martedì 29 agosto 2023) 2023-08-29 13:49:10 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: L’UD Lasè apparsaEAcome unache ha la palla e che con esso sviluppa il suo gioco. Ha superato Maiorca, Valencia e Real Sociedad in possesso di palla. Ecco perché fermare ladi García Pimienta non è sempre facile. Nelle tre giornate giocate finora, i canarini hanno ricevuto 62, o quello che è lo stesso, quasi 21a partita. Una statistica cresciuta nell’ultima partita contro la Real Sociedad. Ladi Imanol ha commesso 29 infrazioni per fermare il gioco giallo: “Ci saranno giorni in cui il Las ...