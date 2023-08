L’Artificial Influencer sarà la fine dell’Influencer come lavoro?

(Di martedì 29 agosto 2023) Tutto ebbe inizio con le foto photoshoppate. Poi arrivarono i video con gli effetti. Poi arrivarono i video con overlay di un’altra persona. Inoggi non serve più la persona. Le AIsono la nuova frontiera del marketing. Certo il soft p*rno fake e le belle ragazze artificiali hanno già invaso da tempo la rete. Oggi siamo arrivati ad un nuovo livello: #PersoneAI che coinvolgono una comunità di #PersoneVere nel disegnare la loro vita. Una delle più famose è Lii Miquela ideata già nel 2016 che fatturerà attorno ai $10 milioni nel 2023, già nominata tra i top 25 personaggi più influenti della rete da parte di Time Magazine e coinvolge la sua comunità di 3 milioni di follower per decidere i punti fondamentali della sua vita e per condividere i suoi prodotti più amati che gli ha valso collaborazioni con brandPrada e ...

... avvalendoci della nostra tecnologia e dell'...dei contenuti grazie anche al contributo dei talent e degli...per stare connessi con il nostro pubblico 7 giorni su 7 per tutto'...... sino a Front - End, Cloud, Cybersecurity,...'edizione 2022 non sarà da meno, tanto che sono già attesi migliaia di ...e come la programmazione gli ha consentito di diventare un...... avvalendoci della nostra tecnologia e dell'...dei contenuti grazie anche al contributo dei talent e degli...per stare connessi con il nostro pubblico 7 giorni su 7 per tutto'...