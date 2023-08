Landini scrive a Meloni | convochi incontro con parti sociali più rappresentative

Roma, 29 ago. Con una lettera inviata alla premier, Giorgia Meloni, il segretario generale della Cgil, Maurizio, chiede di convocare un incontro con le parti sociali piu' rappresentative e di aprire un confronto negoziale sul rinnovo dei contratti, la crescita dei salari e delle pensioni, una legge ...Nella lettera dial presidente del Consiglio si legge che ''intendiamo portare direttamente alla sua attenzione la necessità di convocare un incontro con le parti sociali comparativamente ...Nella lettera dial presidente del Consiglio si legge che ''intendiamo portare direttamente alla sua attenzione la necessità di convocare un incontro con le parti sociali comparativamente ...

Sindacati, Landini scrive a Giorgia Meloni: "Incontri parti sociali" Adnkronos

Tutto questo, scrive Landini nella missiva, "per verificare le condizioni di avvio di un confronto negoziale", sia "in termini di risorse da inserire nella legge di bilancio, sia in termini di ...Il Segretario generale della Cgil Maurizio Landini scrive una lettera a Giorgia Meloni. Il sindacalista ha invitato alla premier a convocare un incontro con le parti sociali più rappresentative.