L’analista libico Eljarh | ”Dbeibah vuole normalizzazione con Israele in cambio sostegno Usa”

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 29 agosto 2023) (Adnkronos) – Non è stato certo casuale, né tantomeno informale l’incontro avvenuto a Roma tra la ministra degli Esteri libica Najila Mangoush e il capo della diplomazia israeliana Eli Cohen. Si è trattato, piuttosto, di un ”incontro concordato sia dai libici sia dagli israeliani con l’Italia scelta come mediatrice”. In quello che dal premierAbdul Hamidè ritenuto il ”momento giusto per sfruttare la carta dellacon, nonostante i rischi, per assicurarsi ilpolitico e diplomatico degli Stati Uniti contro il tentativo di rimuoverlo”. Così Mohamed, Managing Partner al Libya Desk Consulting, analizza con l’Adnkronos l’incontro avvenuto a Roma la scorsa settimana e che è stato reso noto dascatenando la rabbia ...