L' allarme di Cappato | i servizi segreti mi spiano

(Di martedì 29 agosto 2023) AGI - Marcochiede "formalmente alla Presidente del Consiglio di verificare se corrisponda al vero l'informazione a me giunta anonimamente che dal febbraio 2023 sarei sottoposto a captazione informatica del telefono (intercettazione permanente e totale) con Trojan di Stato". Il tesoriere dell'associazione 'Luca Coscioni' e candidato al Senato nelle suppletive di Monza afferma di avere saputo da questa fonte anonima che sarebbero "in corso intercettazioni con microcimici nelle miei sedi abituali di lavoro e di vita dal marzo di quest'anno. Il monitoraggio sarebbe a opera dell'Agenzia di Informazione e sicurezza -AISI- su richiesta del Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza della Repubblica -DIS- Autorità delegata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per eventuali ipotesi di contestazione del reato di "associazione sovversiva" ed eventuali reati ...

'Nel caso tale informazione, che potrebbe anche riguardare le persone con cui collaboro da anni , dovesse essere in tutto o in parte corrispondente al vero - prosegue- chiedo alla Presidente ......e totale) con Trojan di Stato e che siano in corso intercettazioni con microcimici nelle miei sedi abituali di lavoro e di vita dal marzo di quest'anno" ha dichiaratoin un video. L'...Agcom per le Europee Da Bonelli a Calenda fino a Della Vedova, la candidatura diha già trovato consensi e sponsor. 'La mia è una candidatura a disposizione di tutti, anche del Pd. E ...

L'allarme di Cappato: 'Voglio sapere se sono intercettato dai Servizi' TGLA7

AGI - Marco Cappato chiede "formalmente alla Presidente del Consiglio di verificare se corrisponda al vero l'informazione a me giunta anonimamente che dal febbraio 2023 sarei sottoposto a captazione ...con Trojan di Stato e che siano in corso intercettazioni con microcimici nelle miei sedi abituali di lavoro e di vita dal marzo di quest'anno" ha dichiarato Cappato in un video. L'allarme continua: ...