L’aceto di mele è davvero l’alleato insospettabile della salute e della bellezza?

Leggi su diredonna

(Di martedì 29 agosto 2023) In un’era in cui ogni giorno porta con sé una nuova scoperta nel campoe del benessere, può essere difficile discernere ciò che è autentico da ciò che è effimero. Di recente, l’attenzione si è focalizzata suldi, che sembra stia vivendo una sorta di rinascita grazie ai social. Con un notevole aumento delle ricerche su Internet e milioni di visualizzazioni sui TikTok, sembra che questo elisir antico sia tornato alla ribalta. Tuttavia, dobbiamo chiederci:diun alleato per lae la? La scienza dietrodiInnanzitutto, cerchiamo di capire cosa sia esattamente. Si tratta di un tipo di aceto ottenuto dalla ...