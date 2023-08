La Wagner pronta a lasciare la Siria | cosa c’è dietro l’ultimatum di Mosca

Diverse indiscrezioni dal medio oriente rilanciano la possibilità di un ultimatum imposto da Mosca allaper lasciare la Siria The post Laa lasciare la Siria: cosa c'è dietro l'ultimatum di Mosca appeared first on ......è chepossa agire come catalizzatrice di attacchi di questo tipo. Mettendo a repentaglio la sicurezza pubblica del Paese e il sostegno all'Ucraina. Un'eventualità a cui la Polonia èa ...... prima in Nations League e poi al Memorial, mettendo a punto tutto quello che abbiamo ... Il calore del Sud sa farsi sentire, mi aspetto una tifoseria focosa ea spingerci verso il nostro ...

La Wagner pronta a lasciare la Siria: cosa c'è dietro l'ultimatum di ... Inside Over

I cartelloni, «Prigozhin 2024», erano già pronti. E ora il capo dell'«orchestra» e dei «musicanti» – come amano chiamarsi i miliziani di Wagner – sta diventando oggetto di culto. Qualcuno posta in ...Kiev attacca: «Dal papa propaganda imperialista» • «Wagner via da Minsk». La richiesta di Polonia, Lituania e Lettonia. Sarebbero anche pronti a chiudere i confini, «in caso di incidente». • Cremlino ...